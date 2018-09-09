Новости Стрельба из лука Сборная России стала второй в общекомандном зачете ЧЕ по стрельбе из лука Сборная России заняла второе общекомандное место на чемпионате Европы по стрельбе из лука, который проходил в польской Легнице.



Антон Булаев стал чемпионом Европы в стрельбе из блочного лука. Мужская сборная России стали первыми в командном турнире по стрельбе из классического лука. Инна Степанова и Арсалан Балданов завоевали бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из классического лука.

Легница Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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