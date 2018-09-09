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09.09.2018 19:44
Стрельба из лука
Сборная России стала второй в общекомандном зачете ЧЕ по стрельбе из лука
Сборная России заняла второе общекомандное место на чемпионате Европы по стрельбе из лука, который проходил в польской Легнице.

Антон Булаев стал чемпионом Европы в стрельбе из блочного лука. Мужская сборная России стали первыми в командном турнире по стрельбе из классического лука. Инна Степанова и Арсалан Балданов завоевали бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из классического лука.
Города:
Легница
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/09/111055.html
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