Французский спортсмен Себастьен Пено завоевал золото в стрельбе из блочного лука на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Мехико.
В матче за золото Пено был сильнее датчанина Стефана Хансена. Бронзовым призером в данной дисциплине стал американец Брэйден Джеллентьен. Лучшим из россиян стал Антон Булаев, дошедший до третьего круга.
Результаты в других дисциплинах:
- женщины, личные соревнования, блочный лук: золото – Сон Юнсу (Южная Корея), серебро – Есим Бостан (Турция), бронза – Кристина Хайгенхаузер (Германия); лучшими из россиянок стали Александра Савенкова и Наталия Авдеева, дошедшие до третьего круга;
- женщины, команды, блочный лук: золото – Колумбия, серебро – Индия, бронза – Южная Корея; россиянки проиграли в первом круге;
- мужчины, команды, блочный лук: золото – США, серебро – Италия, бронза – Колумбия; россияне проиграли в первом круге;
- микст, команды, блочный лук: золото – Южная Корея, серебро – Германия, бронза – Италия; сборная России проиграла в первом круге.