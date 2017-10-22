Стрельба из лука

Француз Себастьен Пено стал чемпионом мира в стрельбе из блочного лука

Французский спортсмен Себастьен Пено завоевал золото в стрельбе из блочного лука на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Мехико.





В матче за золото Пено был сильнее датчанина Стефана Хансена. Бронзовым призером в данной дисциплине стал американец Брэйден Джеллентьен. Лучшим из россиян стал Антон Булаев, дошедший до третьего круга.





Результаты в других дисциплинах:

- женщины, личные соревнования, блочный лук: золото – Сон Юнсу (Южная Корея), серебро – Есим Бостан (Турция), бронза – Кристина Хайгенхаузер (Германия); лучшими из россиянок стали Александра Савенкова и Наталия Авдеева, дошедшие до третьего круга;

- женщины, команды, блочный лук: золото – Колумбия, серебро – Индия, бронза – Южная Корея; россиянки проиграли в первом круге;

- мужчины, команды, блочный лук: золото – США, серебро – Италия, бронза – Колумбия; россияне проиграли в первом круге;