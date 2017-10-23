23.10.2017 16:58
Ксения Перова, фото сборнаяроссии.рф
Ксения Перова победила в стрельбе из классического лука на чемпионате мира
Россиянка Ксения Перова завоевала золото в стрельбе из классического лука на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Мехико (Мексика). В финале личного первенства со счетом 6-4 Перова нанесла поражение спортсменке из Южной Кореи Чан Хеджин. Тройку призеров замкнула представительница Тайваня Тан Я Тин, обыгравшая представительницу США Маккензи Браун - 7-1.
Перова ранее дважды побеждала на чемпионатах Европы (один раз - в команде), помогла сборной России завоевать золото чемпионата мира-2015 и серебро на Олимпийских играх-2016 в командном первенстве.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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