Ксения Перова, фото сборнаяроссии.рф

Ксения Перова победила в стрельбе из классического лука на чемпионате мира

Россиянка Ксения Перова завоевала золото в стрельбе из классического лука на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Мехико (Мексика). В финале личного первенства со счетом 6-4 Перова нанесла поражение спортсменке из Южной Кореи Чан Хеджин. Тройку призеров замкнула представительница Тайваня Тан Я Тин, обыгравшая представительницу США Маккензи Браун - 7-1.



