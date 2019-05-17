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17.05.2019 12:02
шахматы, фото с spbvedomosti.ru
Итоги жеребьевки этапа Гран-при FIDE в Москве
Россияне Сергей Карякин и Александр Грищук сыграют между собой в партии первого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который пройдет в Москве с 17 по 29 мая. Жеребьевка турнира состоялась в четверг.

Полностью состав пар первого раунда выглядит следующим образом:
Аниш Гири (Нидерланды) - Даниил Дубов (Россия),
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Хикару Накамура (США),
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Уэсли Со (США),
Сергей Карякин (Россия) - Александр Грищук (Россия),
Ян Непомнящий (Россия) - Левон Аронян (Армения), 
Дмитрий Яковенко (Россия)- Вэй И (Китай),
Никита Витюгов (Россия) - Петр Свидлер (Россия),
Радослав Войташек (Польша) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/17/111228.html
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