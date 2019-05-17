Новости шахматы, фото с spbvedomosti.ru Итоги жеребьевки этапа Гран-при FIDE в Москве Россияне Сергей Карякин и Александр Грищук сыграют между собой в партии первого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который пройдет в Москве с 17 по 29 мая. Жеребьевка турнира состоялась в четверг.

Полностью состав пар первого раунда выглядит следующим образом: Аниш Гири (Нидерланды) - Даниил Дубов (Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан) - Хикару Накамура (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Уэсли Со (США), Сергей Карякин (Россия) - Александр Грищук (Россия), Ян Непомнящий (Россия) - Левон Аронян (Армения), Дмитрий Яковенко (Россия)- Вэй И (Китай), Никита Витюгов (Россия) - Петр Свидлер (Россия), Радослав Войташек (Польша) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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