С 10 по 12 мая состоялись два международных юношеских турнира, в которых приняли участие российские спортсмены.
В г. Лаутерах (Австрия) прошел Austrian U17 Open 2019. Российские бадминтонисты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали:
Золото
• Мария Голубева в женском одиночном разряде
• Лев Баринов/ Егор Борисов в мужском парном разряде
• Анастасия Боярун/ Алена Яковлева в женском парном разряде
• Егор Борисов/ Мария Голубева в смешанном парном разряде
Серебро
• Алена Яковлева в женском одиночном разряде
• Лев Баринов/ Анастасия Боярун в смешанном парном разряде
Бронза
• Илья Ким/ Алена Яковлева в смешанном парном разряде.
В г. Каламарья (Греция) прошел турнир среди спортсменов до 19 лет Hellas Junior International 2019. У россиян 1 золотая , 1 серебряная и 1 бронзовая медали:
Золото - Георгий Лебедев/ Егор Вельп в мужском парном разряде,
Серебро - Станислав Проскура в мужском одиночном разряде,
Бронза - Георгий Лебедев в мужском одиночном разряде.