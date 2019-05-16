Новости Россияне завоевали десять медалей на международных турнирах по бадминтону С 10 по 12 мая состоялись два международных юношеских турнира, в которых приняли участие российские спортсмены.

В г. Лаутерах (Австрия) прошел Austrian U17 Open 2019. Российские бадминтонисты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали:

Золото • Мария Голубева в женском одиночном разряде • Лев Баринов/ Егор Борисов в мужском парном разряде • Анастасия Боярун/ Алена Яковлева в женском парном разряде • Егор Борисов/ Мария Голубева в смешанном парном разряде

Серебро • Алена Яковлева в женском одиночном разряде • Лев Баринов/ Анастасия Боярун в смешанном парном разряде

Бронза • Илья Ким/ Алена Яковлева в смешанном парном разряде.

В г. Каламарья (Греция) прошел турнир среди спортсменов до 19 лет Hellas Junior International 2019. У россиян 1 золотая , 1 серебряная и 1 бронзовая медали:

Золото - Георгий Лебедев/ Егор Вельп в мужском парном разряде, Серебро - Станислав Проскура в мужском одиночном разряде, Бронза - Георгий Лебедев в мужском одиночном разряде. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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