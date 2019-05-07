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07.05.2019 17:14
Россияне завоевали шесть наград Первенства Европы по го
Российские спортсмены стали обладателями шести наград Первенства Европы по го, которое проходило в Москве. В турнире приняли участие 280 представителей 15 стран.

В зачете 16-20 лет среди юношей  золото завоевал Антон Черных, у Григория Фионина серебро, бронзу выиграл Васлий Яковлев-Чернышов. У девушек В зачете 16-20 лет лучшей стала Виржиния Шальнева. Среди юношей до 12 лет Артемий Пищальников стал обладателем серебряной награды, у Алексея Игонина бронза. Также россияне стали победителями командного первенства.



Победа в первенстве дает право на участие в Чемпионате мира среди детей. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/07/111223.html
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