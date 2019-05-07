Россияне завоевали шесть наград Первенства Европы по го

Российские спортсмены стали обладателями шести наград Первенства Европы по го, которое проходило в Москве. В турнире приняли участие 280 представителей 15 стран.





В зачете 16-20 лет среди юношей золото завоевал Антон Черных, у Григория Фионина серебро, бронзу выиграл Васлий Яковлев-Чернышов. У девушек В зачете 16-20 лет лучшей стала Виржиния Шальнева. Среди юношей до 12 лет Артемий Пищальников стал обладателем серебряной награды, у Алексея Игонина бронза. Также россияне стали победителями командного первенства.











