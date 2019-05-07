Новости Евгения Косецкая, фото yunost-metar.ru Сергей Сирант и Евгения Косецкая стали обладателями Кубка России по бадминтону В Казани определились победители и призеры Кубка России по бадминтону. Участниками соревнований стали 117 спортсменов из 15 регионов страны.

Победителями стали: в мужской одиночке Сергей Сирант, в женской одиночке Евгения Косецкая, в мужской паре Александр Зинченко/Никита Хакимов, в женской паре Ольга Морозова/Анастасия Акчурина, в смешанной паре Виталий Дуркин/Нина Вислова.

В рамках церемонии награждения Евгении Косецкой была вручена статуэтка «Бадминтонист года» Национальной федерации бадминтона России, которой она была удостоена по итогам 2018 года. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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