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14.04.2019 18:09
Динамо Москва водное поло
Московские динамовцы уступили «Барселонете» в матче ЛЧ по водному поло
Московское «Динамо» потерпело поражение от испанской  «Барселонеты» в матче группового этапа Лиги чемпионов по водному поло.

Поединок прошел в субботу в Барселоне и закончился победой хозяев со счетом 13:9 (4:2, 2:4, 5:1, 2:2).

Российская команда с 15 очками идет пятой в группе А. Следующий матч «Динамо» проведет против венгерского «Эгера».
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/14/111206.html
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