Новости Динамо Москва водное поло Московские динамовцы уступили «Барселонете» в матче ЛЧ по водному поло Московское «Динамо» потерпело поражение от испанской «Барселонеты» в матче группового этапа Лиги чемпионов по водному поло.

Поединок прошел в субботу в Барселоне и закончился победой хозяев со счетом 13:9 (4:2, 2:4, 5:1, 2:2).

Российская команда с 15 очками идет пятой в группе А. Следующий матч «Динамо» проведет против венгерского «Эгера». Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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