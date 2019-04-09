Илья Шикшин и Анна Крупник стали победителями Кубка Москвы по игре го

В минувшие выходные в Центре международной торговли прошел открытый Кубок Москвы по го. В рамках основного мероприятия состоялся Турнир начинающих на доске 13х13. В общей сложности в соревнованиях, ставших общероссийскими, приняло участие 142 спортсмена из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова и других городов нашей страны.













Победителем и обладателем Кубка стал заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России и Европы - Илья Шикшин (Казань). Второе место занял Вячеслав Каймин (Москва), проигравший только победителю. На третьем месте - Антон Черных (Жуковский), у которого три победы и два поражения.

Среди детей победителями стали:

- в категории до 9 лет – Андрей Ильичёв (Москва),

- до 12 лет – Егор Лавров (Москва),

- до 16 лет – Рахмат Деменьшин (Сергиев Посад).





Победу среди женщин одержала Анна Крупник (Москва), а среди ветеранов – Софья Евгеньевна Мазлова (Москва).



