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09.04.2019 19:17
Илья Шикшин и Анна Крупник стали победителями Кубка Москвы по игре го
В минувшие выходные в Центре международной торговли прошел открытый Кубок Москвы по го. В рамках основного мероприятия состоялся Турнир начинающих на доске 13х13. В общей сложности в соревнованиях, ставших общероссийскими, приняло участие 142 спортсмена из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова и других городов нашей страны.



Победителем и обладателем Кубка стал заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России и Европы - Илья Шикшин (Казань). Второе место занял Вячеслав Каймин (Москва), проигравший только победителю. На третьем месте - Антон Черных (Жуковский), у которого три победы и два поражения.
Среди детей победителями стали:
- в категории до 9 лет – Андрей Ильичёв (Москва),
- до 12 лет – Егор Лавров (Москва),
- до 16 лет – Рахмат Деменьшин (Сергиев Посад).

Победу среди женщин одержала Анна Крупник (Москва), а среди ветеранов – Софья Евгеньевна Мазлова (Москва).

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/09/111203.html
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