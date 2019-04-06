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06.04.2019 13:56
водное поло
Российские ватерполисты не смогли пробиться в полуфинал Кубка Европы
Мужская сборная России по водному поло не смогла выйти в ? финала Кубка Европы Мировой лиги, матчи которого проходят в эти дни в Хорватии.
В четвертьфинальном матче россияне уступили команде Италии со счетом 11:9 (3:3, 3:2, 1:3, 4:1).
В полуфинале турнира итальянская команда сыграет со сборной Венгрии, которая в своем матче 1/4 финала обыграла команду Черногории со счетом 11:7.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/06/111201.html
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