Новости водное поло Российские ватерполисты не смогли пробиться в полуфинал Кубка Европы Мужская сборная России по водному поло не смогла выйти в ? финала Кубка Европы Мировой лиги, матчи которого проходят в эти дни в Хорватии.

В четвертьфинальном матче россияне уступили команде Италии со счетом 11:9 (3:3, 3:2, 1:3, 4:1).

В полуфинале турнира итальянская команда сыграет со сборной Венгрии, которая в своем матче 1/4 финала обыграла команду Черногории со счетом 11:7. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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