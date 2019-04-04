Игр го

Открытый Кубок Москвы по го пройдет в ближайший уикенд

В ближайшие выходные в Москве состоится Открытый Кубок города по игре го. Открытый Кубок Москвы – традиционный турнир, который раньше проходил в начале сентября и посвящался Дню города. В прошлом году многие сильнейшие москвичи пропустили Кубок из-за участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этом году организаторы решили передвинуть на осень чемпионат Москвы, а Кубок приурочить ко Дню рождения Московской федерации го (МФГ): она зарегистрирована 4 апреля 1998 года.





Борьба за Кубок Москвы 2019 обещает быть захватывающей, ведь среди участников турнира – титулованные корифеи го:





Илья Шикшин – 3 дан профессиональной лиги Европы, пятикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, победитель многочисленных международных соревнований.





Тимур Санкин - 6 дан Российской федерации го (РФГ), двукратный чемпион России, трёхкратный чемпион Европы в командном зачете. Гроссмейстер России, президент МФГ, педагог Центра «Лидер».





Антон Черных – 6 дан РФГ, мастер спорта, чемпион России в возрастных категориях до 16 и 20 лет, чемпион Европы в командном зачете, обладатель Кубка Посла Японии.





Вячеслав Каймин – 6 дан РФГ, мастер спорта, чемпион России в категории до 12, до 16 и до 20 лет, двукратный чемпион Европы в категории до 16 лет, и чемпион Европы до 20 лет. Неоднократный чемпион России и Европы в командном зачете.





Игорь Бурнаевский - 6 дан РФГ, обладатель Кубка Посла Японии, чемпион России в составе команды Москвы, популярный ведущий канала на YouTube с обучающими видео и разборами интересных партий.





Андрей Кашаев - 6 дан РФГ, мастер спорта, четырехкратный чемпион Москвы, двукратный чемпион Москвы в командном зачете, чемпион России до 18 лет, двукратный чемпион России в командном зачете, чемпион Европы в командном зачете.





В турнире примут участие и другие опытные игроки: Степан Попов, Игорь Попов, Никола Николич, Вадим Хавин.





Кроме основного турнира, в рамках Открытого Кубка Москвы 07 апреля состоится турнир

начинающих на доске 13х13.





Раскроем еще один секрет: мы решили бороться за экологию, поэтому на нашем турнире не будет одноразовых пластиковых стаканчиков.