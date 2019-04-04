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04.04.2019 08:40
Игр го
Открытый Кубок Москвы по го пройдет в ближайший уикенд
В ближайшие выходные в Москве состоится Открытый Кубок города по игре го. Открытый Кубок Москвы – традиционный турнир, который раньше проходил в начале сентября и посвящался Дню города. В прошлом году многие сильнейшие москвичи пропустили Кубок из-за участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этом году организаторы решили передвинуть на осень чемпионат Москвы, а Кубок приурочить ко Дню рождения Московской федерации го (МФГ): она зарегистрирована 4 апреля 1998 года.

Борьба за Кубок Москвы 2019 обещает быть захватывающей, ведь среди участников турнира – титулованные корифеи го:

Илья Шикшин – 3 дан профессиональной лиги Европы, пятикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, победитель многочисленных международных соревнований.

Тимур Санкин - 6 дан Российской федерации го (РФГ), двукратный чемпион России, трёхкратный чемпион Европы в командном зачете. Гроссмейстер России, президент МФГ, педагог Центра «Лидер».

Антон Черных – 6 дан РФГ, мастер спорта, чемпион России в возрастных категориях до 16 и 20 лет, чемпион Европы в командном зачете, обладатель Кубка Посла Японии.

Вячеслав Каймин – 6 дан РФГ, мастер спорта, чемпион России в категории до 12, до 16 и до 20 лет, двукратный чемпион Европы в категории до 16 лет, и чемпион Европы до 20 лет. Неоднократный чемпион России и Европы в командном зачете.

Игорь Бурнаевский - 6 дан РФГ, обладатель Кубка Посла Японии, чемпион России в составе команды Москвы, популярный ведущий канала на YouTube с обучающими видео и разборами интересных партий.

Андрей Кашаев - 6 дан РФГ, мастер спорта, четырехкратный чемпион Москвы, двукратный чемпион Москвы в командном зачете, чемпион России до 18 лет, двукратный чемпион России в командном зачете, чемпион Европы в командном зачете.

В турнире примут участие и другие опытные игроки: Степан Попов, Игорь Попов, Никола Николич, Вадим Хавин.

Кроме основного турнира, в рамках Открытого Кубка Москвы 07 апреля состоится турнир
начинающих на доске 13х13.

Раскроем еще один секрет: мы решили бороться за экологию, поэтому на нашем турнире не будет одноразовых пластиковых стаканчиков.
Это будет ЭКО-турнир! Организаторы призывают использовать только бумажные стаканчики (не один, а много раз, подписав специальным маркером) или приносить свои термокружки.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/04/111198.html
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