Новости водное поло, фото с ruvr.ru Женская сборная России завоевала серебро Кубка Европы Мировой лиги Российские ватерполистки стали обладательницами серебряных наград Кубка Европы Мировой лиги, розыгрыш которого завершился в воскресенье в Италии.

В финале турнире россиянки проиграли команде Нидерландов со счетом 9:11 (1:2, 2:4, 2:3, 4:2).

Третье место заняли венгерские ватерполистки, переигравшие итальянок 13:11. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/02/111197.html