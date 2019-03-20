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20.03.2019 21:19
шахматы1
Россияне Томашевский, Артемьев и Дубов выиграли свои партии во втором туре ЧЕ по быстрым шахматам
Российские шахматисты Евгений Томашевский, Владислав Артемьев и Даниил Дубов одержали победы во втором туре чемпионата Европы по блицу, который проходит в эти дни в Скопье (Македония).

Томашевский нанес поражение словаку Юраю Друске, Артемьев взял верх над эстонцем Кайдо Кюлаотсом, а Дубов одолел косовара Мухамета Асллани.

Алексей Дреев сыграл вничью с сербом Николой Радовановичем.
Города:
Скопье
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/20/111191.html
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