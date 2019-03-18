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18.03.2019 16:25
Чеховские медведи
"Чеховские медведи" в девятый раз выиграли Кубок России по гандболу
"Чеховские медведи" стали девятикратными обладателями Кубка России по гандболу. 

Игры финала четырёх состоялись 17 марта в Чехове. В первой игре московский "Спартак" переиграл клуб "Каустик" из Волгограда со счетом 33:31. Во втором матче "Чеховские медведи" оказались сильнее краснодарского "Скифа"- 29:28.

А 18 марта Чехов принял матчи за третье место и финал Кубка России, где местная команда сразилась со "Спартаком" за звание победителя турнира 2019 года. В ожесточенной борьбе 17-кратные чемпионы России из Подмосковья одолели соперника со счётом 27:25 и стали обладателями Кубка России в девятый раз, подтвердив свой титул прошлого сезона.
Города:
Чехов
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/18/111189.html
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