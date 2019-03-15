Новости Сергей Карякин, фото с ruchess.ru Российские шахматисты завоевали золото командного чемпионат мира Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам, который проходил в Астане (Казахстан).

Золотые медали выиграли выступавшие за команду Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Россияне по ходу турнира, проходившего 5-14 марта, одержали семь побед и два матча завершили вничью - с соперниками из Англии и Азербайджана. Победители турнира набрали 16 командных очков, второе и третье место соответственно заняли сборные Англии (13) и Китая (12). Астана Карякин Сергей Александрович Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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