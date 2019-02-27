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27.02.2019 09:59
Бадминтон
Россиянки завоевали серебро на турнире по бадминтону Austrian Open 2019
Российский дуэт Анастасия Акчурина (Червякова)/Ольга Морозова стал обладателем серебряных наград на международном турнире по бадминтону Austrian Open 2019, который проходил в столице Австрии Вене.

Спортсменки вышли в финал, выиграв четыре матча, три из которых были против представительниц Китая. В финале они также встретились с китаянками, но уступили 17-21 15-21.
Города:
Вена
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/02/27/111175.html
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