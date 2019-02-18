Бадминтон

Сборная России по бадминтону завершила выступление на командном ЧЕ 2019

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд, уступив в полуфинале команде Германии.





Встреча проходила в субботу и завершилась со счетом 3:1. Единственное очко на счету одиночника Владимира Малькова. Таким образом, наша команда завоевывает на чемпионате бронзовою медаль.



