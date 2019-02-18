Встреча проходила в субботу и завершилась со счетом 3:1. Единственное очко на счету одиночника Владимира Малькова. Таким образом, наша команда завоевывает на чемпионате бронзовою медаль.
«Главной нашей проблемой стала усталость ведущего игрока - Владимира Иванова, который на протяжении всех основных матчей турнира был задействован в двух разрядах," - отметила Клавдия Майорова, главный тренер сборной России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/02/18/111171.html