14.02.2019 08:14
Владимир Иванов, (Credit: Koen Mutton)
Сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по бадминтону
Встреча состоялась в среду в Копенгагене и завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды. Победителями в своих матчах вышли дуэт Владимир Иванов/Екатерина Болотова, переигравшие Лорен Смит и Маркуса Эллиса, Владимир Иванов/Иван Созонов, победившие пару Маркус Эллис/Крис Лэнгридж, и Евгения Косецкая, обыгравшая Хлою Берч. Поражение потерпели Владимир Мальков и дуэт Екатерина Болотова/Алина Давлетова.
Следующую встречи россияне проведут против команды Германии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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