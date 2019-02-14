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Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Дания - 2019 В СЮЖЕТЕ Владимир Иванов, (Credit: Koen Mutton) Сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по бадминтону Российские бадминтонисты одержали победу на сборной Англии в стартовом матче чемпионата Европы среди смешанных команд , который будет проходить в Дании с 13 по 17 февраля .

Встреча состоялась в среду в Копенгагене и завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды. Победителями в своих матчах вышли дуэт Владимир Иванов/Екатерина Болотова, переигравшие Лорен Смит и Маркуса Эллиса, Владимир Иванов/Иван Созонов, победившие пару Маркус Эллис/Крис Лэнгридж, и Евгения Косецкая, обыгравшая Хлою Берч. Поражение потерпели Владимир Мальков и дуэт Екатерина Болотова/Алина Давлетова.

Следующую встречи россияне проведут против команды Германии. Копенгаген, Копенгаген Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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