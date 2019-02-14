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Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Дания - 2019
14.02.2019 08:14
Владимир Иванов, (Credit: Koen Mutton)
Сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по бадминтону
Российские бадминтонисты одержали победу на сборной Англии в стартовом матче чемпионата Европы среди смешанных команд, который будет проходить в Дании с 13 по 17 февраля .

Встреча состоялась в среду в Копенгагене и завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды. Победителями в своих матчах вышли дуэт Владимир Иванов/Екатерина Болотова, переигравшие Лорен Смит и Маркуса Эллиса, Владимир Иванов/Иван Созонов, победившие пару Маркус Эллис/Крис Лэнгридж, и Евгения Косецкая, обыгравшая Хлою Берч. Поражение потерпели Владимир Мальков и дуэт Екатерина Болотова/Алина Давлетова.

Следующую встречи россияне проведут против команды Германии.
Города:
Копенгаген, Копенгаген
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/02/14/111169.html
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