13.02.2019 10:35
Фото Андрей Куприянов
Российские ватерполистки переиграли израильтянок в матче Мировой лиги
Россиянки одержали победу над командой Израиля в матче Мировой лиги по водному поло среди женщин. Встреча проходила 29 февраля в подмосковной Рузе и завершилась со счетом 28:5 в пользу сборной России.
Алена Сержантова с пятью заброшенными мячами стала самым результативным игроком игры. Благодаря итоговой победе российская сборная вышла в финальную часть турнира.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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