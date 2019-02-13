Новости Фото Андрей Куприянов Российские ватерполистки переиграли израильтянок в матче Мировой лиги Россиянки одержали победу над командой Израиля в матче Мировой лиги по водному поло среди женщин. Встреча проходила 29 февраля в подмосковной Рузе и завершилась со счетом 28:5 в пользу сборной России.

Алена Сержантова с пятью заброшенными мячами стала самым результативным игроком игры. Благодаря итоговой победе российская сборная вышла в финальную часть турнира. Руза Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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