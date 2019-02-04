В Санкт-Петербурге определились победители Первенства и Кубка города по перетягиванию каната

2 и 3 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге прошли Первенство и Открытый Кубок города по перетягиванию каната.













В первый день соревнований в рамках первенства в спортивном зале Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного состязались спортсмены не старше 1996 года рождения.





Победителями в категории до 600 кг стали канатчики из Военной академии связи, второе место заняли представители Михайловской военной артиллерийской академии, бронза у Военной академии материально-технического обеспечения. В смешанной категории первенствовали спортсмены из первой команды Военной академии связи, серебро завоевала вторая команда связистов, тройку призеров замкнули представители ВОЕММЕХ.





3 февраля за победу в Открытом Кубке Санкт-Петербурге команды боролись в следующих весовых категориях: мужские команды до 720 кг, смешанные до 600 кг, женские до 560 кг.





Среди мужчин равных не оказалось команде Михайловской военной артиллерийской академии, на втором месте сборная Пензенской области, третье у спортсменов из Военной Академии Связи. У смешанных команд почти весь пьедестал почёта заняли представители клуба ЕвроФитнес - у них первое и третье место. Конкуренцию им составили лишь канатчики из Пензы, как и в мужских соревнованиях занявшие второе место. И, наконец, пензенские девушки принесли-таки золото в копилку своей области, второе место - у Еврофитнеса, третье заняла сборная из Твери.



