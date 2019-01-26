Новости Бадминтон Российские бадминтонистки завоевали медали на первых международных соревнованиях в 2019 году Россиянки завоевали серебро и бронзу на первых в 2019 году международных соревнованиях по бадминтону.

На престижном PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2019 наша пара Екатерина Болотова/Алина Давлетова завоевала бронзу, уступив в полуфинале будущим победителям турнира, хозяйкам кортов в три партии.

В Эстонии на YONEX Estonian International 2019 другой наш женский дуэт Анастасия Червякова/Ольга Морозова завоевал серебро, проиграв в финале датской паре также в три гейма. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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