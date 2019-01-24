Гандбол

Мужская сборная России стала 14-й н ЧМ по гандболу

Российские гандболисты заняли 14-е место на чемпионате мира, который проходил в Германии и Дании.





Ранее сборная России не сумела выйти из группы, а в первом матче турнира за 13-16-е места обыграла команду Македонии со счётом 30:28.



