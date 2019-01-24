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Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Германия - 2019
24.01.2019 20:14
Гандбол
Мужская сборная России стала 14-й н ЧМ по гандболу
Российские гандболисты заняли 14-е место на чемпионате мира, который проходил в Германии и Дании.
Ранее сборная России не сумела выйти из группы, а в первом матче турнира за 13-16-е места обыграла команду Македонии со счётом 30:28.
В матче за 13-е место россияне уступили представителям Катара со счетом 28:34. В составе сборной России самым результативным стал Дмитрий Ковалёв, забивший девять мячей.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/01/24/111158.html
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