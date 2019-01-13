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Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Германия - 2019 В СЮЖЕТЕ Гандбол Российские гандболисты уверенно переиграли корейцев в матче чемпионата мира Сборная России одержала победу над командой объединенной Кореи в матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд , который проходит в эти дни в Германии.

Вторая встреча группового этапа состоялась в субботу и завершилась со счетом 34:27 в пользу россиян.

Следующий матч национальная команда России проведет в понедельник 14 января против представителей Германии. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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