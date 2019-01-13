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Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Германия - 2019
13.01.2019 17:31
Гандбол
Российские гандболисты уверенно переиграли корейцев в матче чемпионата мира
Сборная России одержала победу над командой объединенной Кореи в матче
чемпионата мира по гандболу среди мужских команд
, который проходит в эти дни в Германии.
Вторая встреча группового этапа состоялась в субботу и завершилась со счетом 34:27 в пользу россиян.
Следующий матч национальная команда России проведет в понедельник 14 января против представителей Германии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/01/13/111153.html
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