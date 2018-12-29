Даниил Дубов

Россиянин Дубов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Российский шахматист Даниил Дубов стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Санкт-Петербурге.





В течение турнира Дубов победил в семи партиях, восемь сыграл вничью, набрал 11 очков. В заключительном туре россиян свел к ничьей партию с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Именно азербайджанец стал серебряным призером, бронзу завоевал американец Хикара Накамура.



