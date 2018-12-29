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29.12.2018 08:32
Даниил Дубов
Россиянин Дубов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
Российский шахматист Даниил Дубов стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Санкт-Петербурге. 

В течение турнира Дубов победил в семи партиях, восемь сыграл вничью, набрал 11 очков. В заключительном туре россиян свел к ничьей партию с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Именно азербайджанец стал серебряным призером, бронзу завоевал американец Хикара Накамура.

Дубов стал вторым после Сергея Карякина российским шахматистом, ставшим чемпионом мира по рапиду.
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/29/111146.html
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