Новости Виталий Дуркин, бадминтон Сборная России завоевала четыре медали международного турнира по бадминтону YONEX Italian International Российские спортсмены стали обладателями четырех наград международного рейтингового турнира по бадминтону YONEX Italian International 2018, который проходил в итальянском Милане.

В миксте золото завоевали Родион Алимов/Алина Давлетова, которые переиграли в финале своих старших товарищей по команде Евгения Дремина/Евгению Димову. Второе золото на счету женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова. И второе серебро у мужской пары Виталий Дуркин/Николай Укк. Милан Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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