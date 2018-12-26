На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Бадминтон
Миниволей
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бадминтон
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
26.12.2018 12:36
Виталий Дуркин, бадминтон
Сборная России завоевала четыре медали международного турнира по бадминтону YONEX Italian International
Российские спортсмены стали обладателями четырех наград международного рейтингового турнира по бадминтону YONEX Italian International 2018, который проходил в итальянском Милане.

В миксте золото завоевали Родион Алимов/Алина Давлетова, которые переиграли в финале своих старших товарищей по команде Евгения Дремина/Евгению Димову. Второе золото на счету женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова. И второе серебро у мужской пары Виталий Дуркин/Николай Укк.
Города:
Милан
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/26/111145.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
26.12.2018 12:36
Сборная России завоевала четыре медали международного турнира по бадминтону YONEX Italian International
10.12.2018 14:53
Сборная России заняла первое место на групповом этапе отбора к ЧЕ по бадминтону
08.12.2018 11:51
Российская команда успешно стартовала на отборочном этапе к ЧЕ по бадминтону
02.08.2018 10:59
Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в 1/4 финала ЧМ по бадминтону
01.08.2018 14:32
Иванов/Созонов выиграли, Сирант и Болотова/Давлетова уступили в матчах ЧМ по бадминтону
01.08.2018 10:46
Российские дуэты уступили в матчах второго дня чемпионата мира по бадминтону
31.07.2018 09:29
Россияне стартовали на чемпионате мира по бадминтону в Китае
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Европы по бадминтону. Испания - 2018
Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Бельгия - 2015
Личный чемпионат мира по бадминтону. Дания - 2014
Чемпионат мира по бадминтону. Китай - 2018
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
16.08.2008 17:08
Фото. Пекин 2008. Бадминтон
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 