Новости Гандбол Женская сборная России завоевала серебро чемпионата Европы по гандболу Российские гандболистки стали обладательницами серебряных наград чемпионата Европы, который проходил во Франции.

В финальной встрече турнира, состоявшейся в воскресенье в Париже, россиянки уступили француженкам со счетом 24:21. В составе российской команды самой результативной стала Анна Вяхирева, на счету которой 7 забитых голов. Также Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата Европы.

Бронзовые медали завоевали представительницы Нидерландов, обыгравшие в матче за третье место сборную Румынии - 24:20. Париж Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/16/111140.html