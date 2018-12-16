Российские гандболистки стали обладательницами серебряных наград чемпионата Европы, который проходил во Франции.
В финальной встрече турнира, состоявшейся в воскресенье в Париже, россиянки уступили француженкам со счетом 24:21. В составе российской команды самой результативной стала Анна Вяхирева, на счету которой 7 забитых голов. Также Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
Бронзовые медали завоевали представительницы Нидерландов, обыгравшие в матче за третье место сборную Румынии - 24:20.