Гандбол

Гандболистки сборной России вышли в финал чемпионата Европы во Франции

Женская сборная России вышла в финале чемпионата Европы по гандболу, который проходит в эти дни во Франции. Последний раз россиянки играли в финале европейского первенства 12 лет назад.





В полуфинальной встрече, состоявшейся в пятницу в Париже, россиянки нанесли поражение команде Румынии со счетом 28:22.



