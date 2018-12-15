15.12.2018 16:05
Гандбол
Гандболистки сборной России вышли в финал чемпионата Европы во Франции
Женская сборная России вышла в финале чемпионата Европы по гандболу, который проходит в эти дни во Франции. Последний раз россиянки играли в финале европейского первенства 12 лет назад.
В полуфинальной встрече, состоявшейся в пятницу в Париже, россиянки нанесли поражение команде Румынии со счетом 28:22.
Соперницами российских гандболисток в финале турнира станут представительницы Франции.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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