В Пензе впервые прошли соревнования на Кубок России по перетягиванию каната

8 и 9 декабря в пензенском дворце спорта "Буртасы" состоялся розыгрыш Кубка России по перетягиванию каната, в рамках которого определились победители Первенства. В соревнованиях принимали участие 320 спортсменов из 13 регионов РФ.













