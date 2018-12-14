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14.12.2018 17:32
В Пензе впервые прошли соревнования на Кубок России по перетягиванию каната
8 и 9 декабря в пензенском дворце спорта "Буртасы" состоялся розыгрыш Кубка России по перетягиванию каната, в рамках которого определились победители Первенства. В соревнованиях принимали участие 320 спортсменов из 13 регионов РФ.



Первенство России (до 23 лет), 8 декабря 2018 года

Юноши до 600кг.
1. Тверская обл.
2. Республика Дагестан
3. Свердловская обл.

Смешанная до 560 кг.
1. г. Москва
2. Республика Дагестан
3. Орловская обл.

Кубок России, 9 декабря 2018 года

Мужчины свыше 720 кг. (но не более1000кг.)
1. Республика Дагестан
2. "Роснефть" Иркутская обл.
3. Пензенская обл.

Мужчины до 720 кг.
1. "Роснефть" Самарская обл.
2. Клуб "Радиозавод" г. Пенза
3. Республика Дагестан

Женщины до 560 кг.
1. Клуб "Радиозавод" г. Пенза
2. Республика Дагестан
3. Тверская обл.

Смешанная до 600кг.
1. Клуб "Радиозавод"
2. Тверская обл.
3. Клуб "МАИ" г. Москва
Города:
Пенза, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/14/111138.html
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