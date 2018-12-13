13.12.2018 11:09
Гандбол
Соперницами россиянок по полуфиналу ЧЕ станут гандболистки Румынии
Сборная России сыграет с румынками в полуфинальном матче чемпионата Европы по гандболу, который проходит в эти дни во Франции.
В среду состоялись заключительные матчи основного раунда чемпионата Европы. В группе 2 сборная Румынии уступила команде Венгрии – 29:31, а сборная Нидерландов победила команду Германии – 27:21.
Во втором полуфинале встретятся команды Нидерландов и Франции. Матчи пройдут 14 декабря.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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