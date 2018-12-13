Гандбол

Соперницами россиянок по полуфиналу ЧЕ станут гандболистки Румынии

Сборная России сыграет с румынками в полуфинальном матче чемпионата Европы по гандболу, который проходит в эти дни во Франции.





В среду состоялись заключительные матчи основного раунда чемпионата Европы. В группе 2 сборная Румынии уступила команде Венгрии – 29:31, а сборная Нидерландов победила команду Германии – 27:21.



