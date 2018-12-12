Новости Гандбол Женская сборная России пробилась в полуфинал ЧЕ по гандболу Российские гандболистки вышли в 1/2 финала чемпионата Европы, который проходит в эти дни во Франции.

Россиянки победили датчанок со счетом 32:21 и досрочно вышли в полуфинал проходящего во Франции континентального первенства. Команда Евгения Трефилова в основном раунде турнира пока непобедима - четвертая победа в четырех матчах. Нант Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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