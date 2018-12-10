Новости Сборная России заняла первое место на групповом этапе отбора к ЧЕ по бадминтону Российские бадминтонисты стали победителями квартета 2 на групповом этапе чемпионата Европы по бадминтону, который проходил в Молдавии.

В заключительной встрече россияне нанесли поражение команде Шотландии со счетом 4-1. Свой матч уступила только Евгения Косецкая, проигравшая известной европейской спортсменке Кристи Гилмор.

Впрочем, доставил волнения российским болельщикам и первый матч - микст, в котором Владимир Иванов и Екатерина Болотова смогли переиграть соперников в первом гейме лишь с предельным счетом 30-29, однако во втором преимущество россиян было уже безоговорочным 21-13. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/10/111132.html