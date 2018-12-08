Команда "Лидер-1" стала победителем командного чемпионата Москвы по игре го

В начале декабря в Центре международной торговли состоялся командный чемпионат Москвы по игре го, один из крупнейших российских турниров.





Командный чемпионат Москвы проводился в двух группах: опытных игроков и новичков с рейтингом менее 500 пунктов, и собрал множество детей и взрослых.





В первой группе приняли участие 26 команд и 137 участников. Победителем стала команда «Лидер-1» (Тимур Санкин и его ученики из Центра «Лидер» московского Дворца Пионеров), на втором месте - команда «Пятый угол», на третьем - «Тэнуки Зеро».







