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08.12.2018 13:05
Команда "Лидер-1" стала победителем командного чемпионата Москвы по игре го
В начале декабря в Центре международной торговли состоялся командный чемпионат Москвы по игре го, один из крупнейших российских турниров.

Командный чемпионат Москвы проводился в двух группах: опытных игроков и новичков с рейтингом менее 500 пунктов, и собрал множество детей и взрослых.

В первой группе приняли участие 26 команд и 137 участников. Победителем стала команда «Лидер-1» (Тимур Санкин и его ученики из Центра «Лидер» московского Дворца Пионеров), на втором месте - команда «Пятый угол», на третьем - «Тэнуки Зеро».


Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/08/111131.html
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