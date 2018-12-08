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08.12.2018 11:51
Российская команда успешно стартовала на отборочном этапе к ЧЕ по бадминтону
Россияне стартовали с победы на отборочном этапе к чемпионату Европы по бадминтону среди смешанных команд. Вместе с российскими спортсменами в группе 2 выступают команды Молдавии, Шотландии и Украины.

В первом матче сборная России обыграла представителей Молдавии со счетом 4:1. В другом матче группы 2 шотландцы нанесли поражение команде Украины 3:2.

Сегодня российским бадминтонистам предстоит встреча со сборной Украины, а молдаване сыграют с командой Шотландии.
Города:
Кишинев
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/08/111130.html
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