08.12.2018 11:51
Российская команда успешно стартовала на отборочном этапе к ЧЕ по бадминтону
Россияне стартовали с победы на отборочном этапе к чемпионату Европы по бадминтону среди смешанных команд. Вместе с российскими спортсменами в группе 2 выступают команды Молдавии, Шотландии и Украины.
В первом матче сборная России обыграла представителей Молдавии со счетом 4:1. В другом матче группы 2 шотландцы нанесли поражение команде Украины 3:2.
Сегодня российским бадминтонистам предстоит встреча со сборной Украины, а молдаване сыграют с командой Шотландии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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