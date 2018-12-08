Российская команда успешно стартовала на отборочном этапе к ЧЕ по бадминтону

Россияне стартовали с победы на отборочном этапе к чемпионату Европы по бадминтону среди смешанных команд. Вместе с российскими спортсменами в группе 2 выступают команды Молдавии, Шотландии и Украины.





В первом матче сборная России обыграла представителей Молдавии со счетом 4:1. В другом матче группы 2 шотландцы нанесли поражение команде Украины 3:2.



