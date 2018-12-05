Гандбол

Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу оформила выход в основной раунд чемпионата Европы, который проходит в эти дни во Франции.





В заключительной встрече группового этапа, проходившей в Нанси, россиянки уступили представительницам Словении со счетом 27:29.





По итогам групп россиянки вошли в квартет 1 основного этапа вместе с командами Франции, Черногории, Дании, Швеции и Сербии.



