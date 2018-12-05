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05.12.2018 13:07
Гандбол
Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата Европы
Женская сборная России по гандболу оформила выход в основной раунд чемпионата Европы, который проходит в эти дни во Франции.
В заключительной встрече группового этапа, проходившей в Нанси, россиянки уступили представительницам Словении со счетом 27:29.
По итогам групп россиянки вошли в квартет 1 основного этапа вместе с командами Франции, Черногории, Дании, Швеции и Сербии.
Города:
Нанси
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/05/111129.html
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