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25.11.2018 16:01
Гандбол
Женская сборная России по гандболу заняла третье место на международном турнире "Карпаты Трофи"
Российские гандболистки стали обладательницами бронзовых наград международного турнира "Карпаты Трофи", который завершился в Бухаресте (Румыния).

В матче за третье место россиянки нанесли поражение сборной Сербии. Встреча состоялась в субботу и завершилась со счетом 33:32 в пользу российской команды.

Следующим турниром для женской сборной России станет чемпионат Европы, который пройдет с 29 ноября по 6 декабря во Франции. 
Города:
Бухарест
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/25/111123.html
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