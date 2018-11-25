Гандбол

Женская сборная России по гандболу заняла третье место на международном турнире "Карпаты Трофи"

Российские гандболистки стали обладательницами бронзовых наград международного турнира "Карпаты Трофи", который завершился в Бухаресте (Румыния).





В матче за третье место россиянки нанесли поражение сборной Сербии. Встреча состоялась в субботу и завершилась со счетом 33:32 в пользу российской команды.



