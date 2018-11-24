Гандбол

Гандболистки сборной России уступили румынкам в полуфинале турнира "Карпаты Трофи"

Женская сборная России потерпела поражение от команды Румынии в полуфинальной встрече международного турнира по гандболу "Карпаты Трофи" , который проходит в эти дни в Бухаресте.





Матч 1/2 турнира состоялся 23 ноября и завершился со счетом 25:24 в пользу хозяек площадки.





Соперницами россиянок в борьбе за бронзу станут гандболистки, уступившие во встрече Румыния - Сербия.



