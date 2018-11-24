24.11.2018 13:45
Гандбол
Гандболистки сборной России уступили румынкам в полуфинале турнира "Карпаты Трофи"
Женская сборная России потерпела поражение от команды Румынии в полуфинальной встрече международного турнира по гандболу "Карпаты Трофи", который проходит в эти дни в Бухаресте.
Матч 1/2 турнира состоялся 23 ноября и завершился со счетом 25:24 в пользу хозяек площадки.
Соперницами россиянок в борьбе за бронзу станут гандболистки, уступившие во встрече Румыния - Сербия.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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