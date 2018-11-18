18.11.2018 18:35
Екатерина Лагно, фото с ruchess.ru
Россиянка Екатерина Лагно сыграет с китаянкой Вэньцзюнь в финале ЧМ по шахматам
Российский гроссмейстер Екатерина Лагно вышла в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.
В полуфинале Лагно на тай-брейке одержала победу над украинской шахматисткой Марией Музычук.
Соперницей россиянки в финале станет представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь. Финальные партии соперницы разыграют с 19 по 23 ноября.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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