Екатерина Лагно, фото с ruchess.ru

Россиянка Екатерина Лагно сыграет с китаянкой Вэньцзюнь в финале ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно вышла в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.





В полуфинале Лагно на тай-брейке одержала победу над украинской шахматисткой Марией Музычук.



