11.11.2018 15:13
Артур Папоротный, фото BSRussia
Сборная России стала второй на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
В финале, который состоялся в воскресенье, сборная России уступила представителям Ирана со счетом 2:4. В составе российской команды дубль оформил Артур Папоротный (13, 31). У победителей авторами забитых голов стали Мостафа Киани (4-я минута), Мохаммад Масумизаде (7, 24) и Хамид Бехзадпур (11).
Иранские футболисты-пляжники во второй раз в истории стали обладателями этого трофея.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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