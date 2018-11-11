Артур Папоротный, фото BSRussia

Сборная России стала второй на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Россияне завоевали серебро Межконтинентального кубка по пляжному футболу , розыгрыш которого завершился в Дубае (ОАЭ).





В финале, который состоялся в воскресенье, сборная России уступила представителям Ирана со счетом 2:4. В составе российской команды дубль оформил Артур Папоротный (13, 31). У победителей авторами забитых голов стали Мостафа Киани (4-я минута), Мохаммад Масумизаде (7, 24) и Хамид Бехзадпур (11).



