Пляжный футбол

Сборная России победила бразильцев и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Российские футболисты-пляжники пробились в финал Межконтинентального кубка , который проходит в эти дни в Дубае (ОАЭ).





В полуфинальной встрече сборная России в упорной борьбе переиграла команду Бразилии. Основное время матча закончилось со счетом 4:4, в дополнительное время соперники обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти россияне одержали победу - 3:1.



