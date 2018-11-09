09.11.2018 21:43
Пляжный футбол
Сборная России победила бразильцев и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
В полуфинальной встрече сборная России в упорной борьбе переиграла команду Бразилии. Основное время матча закончилось со счетом 4:4, в дополнительное время соперники обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти россияне одержали победу - 3:1.
Соперниками сборной России в борьбе за золото станут представители Ирана. В матче за бронзу сыграют команды Бразилии и Египта.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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