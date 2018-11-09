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Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. ОАЭ - 2018 В СЮЖЕТЕ Пляжный футбол Соперниками сборной России по полуфиналу Межконтинентального кубка стала команда Бразилиу В матче 1/2 финала Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России сыграет с представителями Бразилии.

По результатам трех матчей группового этапа россияне набрали шесть очков, одержав победы над сборными Таити и США и уступив команде Ирана. Таким образом, сборная России заняла второе место, попав в полуфинале на победителей группы А - бразильцев.

Во втором полуфинале встретятся команды Ирана и Египта. Дубай Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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