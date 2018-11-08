Сборная по пляжному футболу пробилась в 1/2 финала Межконтинентального кубка, матчи которого проходят в эти дни в Дубае (ОАЭ).
В заключительном матче группы В, состоявшемся в четверг, российская команда уступила иранцам со счетом 2:3. В составе нашей команды авторами голов стали Кирилл Романов (28-я минута) и Федор Земсков (29). У победителей забили Амир Акбари (11), Саед Пирамун (12) и Хамид Бехзадпур (32).
В предыдущих турах сборная России набрала шесть очков и досрочно оформила выход в полуфинал турнира.