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Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. ОАЭ - 2018 В СЮЖЕТЕ Федор Земсков, фото BSRussia Сборная России разгромила американцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу Российские футболисты-пляжники крупно обыграли команду США в матче Межконтинентального кубка , который проходит эти дни в Дубае (ОАЭ).

Встреча состоялась сегодня и завершилась со счетом 13:3. Автором шести забитых голов в составе россиян стал Федор Земсков, Юрий Крашенинников и Кирилл Романов отметились дублем, также по голу забили Андрей Новиков, Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.

Заключительный матч сборная России проведет в четверг, 8 ноября, против команды Ирана. Дубай Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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