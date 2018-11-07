07.11.2018 18:40
Федор Земсков, фото BSRussia
Сборная России разгромила американцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Российские футболисты-пляжники крупно обыграли команду США в матче Межконтинентального кубка, который проходит эти дни в Дубае (ОАЭ).
Встреча состоялась сегодня и завершилась со счетом 13:3. Автором шести забитых голов в составе россиян стал Федор Земсков, Юрий Крашенинников и Кирилл Романов отметились дублем, также по голу забили Андрей Новиков, Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.
Заключительный матч сборная России проведет в четверг, 8 ноября, против команды Ирана.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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