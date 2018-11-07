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Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. ОАЭ - 2018 В СЮЖЕТЕ Пляжный футбол Россияне выиграли у команды Таити на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу Сборная России одержала победу над командой Таити в матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который стартовал в Дубае (ОАЭ).

Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметились Федор Земсков и Артур Папоротный, по одному голу забили Антон Шкарин, Борис Никоноров и голкипер Максим Чужков.

Следующий матч россияне проведут в среду, 7 ноября, против представителей США. Дубай Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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