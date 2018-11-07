Россияне выиграли у команды Таити на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Сборная России одержала победу над командой Таити в матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который стартовал в Дубае (ОАЭ).
Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметились Федор Земсков и Артур Папоротный, по одному голу забили Антон Шкарин, Борис Никоноров и голкипер Максим Чужков.
Следующий матч россияне проведут в среду, 7 ноября, против представителей США.