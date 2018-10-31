Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Румынии

С 9 по 11 ноября в Бухаресте (Румыния) пройдет чемпионат мира по самбо среди взрослых. Всего будет разыграно 27-м комплектов наград в трёх дисциплинах (мужское, женское и боевое самбо).





Согласно предварительным данным на чемпионат мира ожидается 720 самбистов из 77 стран-участниц.





Российскую команду представят:





Мужчины (главный тренер Дмитрий Викторович Трошкин)





52 кг Кубарьков Андрей (Нижегородская область, Выкса)





57 кг Хертек Саян (Москва)





62 кг Багдасарян Руслан (Нижегородская область)





68 кг Клецков Никита (Москва)





74 кг Скрябин Станислав (Свердловская область)





82 кг Кирюхин Сергей (Санкт-Петербург)





90 кг Оганисян Давид (Краснодарский край)





100 кг Черноскулов Альсим (Свердловская область)





Свыше 100 кг Осипенко Артем (Брянская область)





Женщины (главный тренер Анастасия Витальевна Кондратьева)





48 кг Молчанова Мария (Пермский край, Краснокамск)





52 кг Рябова Диана (Москва)





56 кг Казенюк Татьяна (Краснодарский край)





60 кг Костенко Яна (Москва)





64 кг Оноприенко Екатерина (Пермский край)





68 кг Мохнаткина Марина (Пермский край)





72 кг Алексеева Ирина (Челябинская область, Челябинск)





80 кг Казанцева Наталья (Омская область)





Свыше 80 кг Балашова Анна (Пермский край)





Боевое самбо (главный тренер Александр Владимирович Конаков)





52 кг Асканаков Родион (Алтай)





57 кг Нестеров Александр (Нижегородская область)





62 кг Абдулазизов Камиль (Москва)





68 кг Хабибулаев Шейх-Мансур (р. Дагестан)





74 кг Азизов Заур (Московская область, Дубна)





82 кг Самойлов Дмитрий (Белогородская область)





90 кг Магомедов Магомед (Москва)





100 кг Мохнаткин Михаил (Санкт-Петербург)



