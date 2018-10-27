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27.10.2018 19:14
Тимур Санкин стал победителем Кубка Японского Посла по игре го
20-21 октября 2018 года состоялся розыгрыш Кубка Японского Посла по игре го, который проводится в Москве уже в двадцать четвёртый раз. Популярность турнира настолько высока, что в этом году впервые было ограничено не только количество игроков (рейтинг от 600 пунктов и выше), но и гостей.

В течение двух дней спортсмены сыграли по шесть партий и определили сильнейших. На пьедестал почета поднялись представители Москвы: Тимур Санкин, занявший первое место, Игорь Бурнаевский и Андрей Кашаев, поделившие 2-е и 3-е места. «Обидное» четвертое место досталось Вячеславу Каймину.

Виржиния Шальнева из Жуковского, занявшая 8-е место, стала лучшей среди девушек и в возрастной категории до 16 лет.

Также на сцену были приглашены для вручения призов участники, которые одержали пять побед в шести партиях: Гимадиев Артур (Казань), Вдовенко Софья (Санкт-Петербург), Игонин Алексей, Локотков Павел, Петров Павел, Липатова Таиссия и Эдгеев Галзан (все из Москвы).

Фотоальбом турнира можно посмотреть здесь.
 
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах.
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/27/111095.html
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27.10.2018 19:04
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