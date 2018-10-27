Тимур Санкин стал победителем Кубка Японского Посла по игре го

20-21 октября 2018 года состоялся розыгрыш Кубка Японского Посла по игре го, который проводится в Москве уже в двадцать четвёртый раз. Популярность турнира настолько высока, что в этом году впервые было ограничено не только количество игроков (рейтинг от 600 пунктов и выше), но и гостей.





В течение двух дней спортсмены сыграли по шесть партий и определили сильнейших. На пьедестал почета поднялись представители Москвы: Тимур Санкин, занявший первое место, Игорь Бурнаевский и Андрей Кашаев, поделившие 2-е и 3-е места. «Обидное» четвертое место досталось Вячеславу Каймину.





Виржиния Шальнева из Жуковского, занявшая 8-е место, стала лучшей среди девушек и в возрастной категории до 16 лет.





Также на сцену были приглашены для вручения призов участники, которые одержали пять побед в шести партиях: Гимадиев Артур (Казань), Вдовенко Софья (Санкт-Петербург), Игонин Алексей, Локотков Павел, Петров Павел, Липатова Таиссия и Эдгеев Галзан (все из Москвы).





Фотоальбом турнира можно посмотреть здесь .