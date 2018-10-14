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14.10.2018 20:18
Россиянин Сергей Чернышёв стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу
Впервые в истории танцевального спорта Сергей Чернышёв (B-boy Bumblebee) стал победителем по брейк-дансу на юношеских Олимпийских игр.

Исторический баттл за золотую медаль III летних юношеских Олимпийских игр состоялся между Сергеем Чернышёвым и французом B-boy Martin, в котором B-boy Bumblebee одержал безоговорочную победу со счетом 4:0! Сергей Чернышёв – первый олимпийский чемпион по брейк-дансу.



Российские спортсмены по брейк-дансу блестяще дебютировали на юношеских Олимпийских играх, вошли в историю и внесли вклад в успех Олимпийской сборной России в неофициальном командном зачёте ЮОИ-2018.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/14/111085.html
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