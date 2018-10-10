Новости Дагестанцы победили в соревнованиях по перетягиванию каната в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа В начале октября в Чеченской республике состоялся Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.

Кульминацией спортивной части фестиваля стал турнир по перетягиванию каната. В весовой категории до 1000 кг победителями стали спортсмены из Дагестана. Второе место заняла команда Чеченской республики. Бронзовые награды завоевали представители республики Кабардино-Балкарии.

Также в рамках фестиваля состоялись соревнования по легкой атлетике «эстафета», армспорту, борьбе на поясах, лазанию по канату, передвижению на ходулях, переносу тяжести на дистанцию, поднятия тяжести, прыжковому двоеборью, силовому троеборью, стрельбе из лука, мини-футболу. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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