03.10.2018 19:15
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE)
Аркадий Дворкович стал главой Международной шахматной федерации (FIDE), победив на выборах, которые состоялись в Батуми (Грузия) в рамках конгресса организации. Ранее это пост занимал также россиянин Кирсан Илюмжинов.
За кандидатуру Дворковича проголосовали 103 делегата, за его единственного оппонента, многолетнего вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса - 78, один голос признан недействительным.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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