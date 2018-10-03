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03.10.2018 19:15
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE)
Аркадий Дворкович стал главой Международной шахматной федерации (FIDE), победив на выборах, которые состоялись в Батуми (Грузия) в рамках конгресса организации. Ранее это пост занимал также россиянин Кирсан Илюмжинов.

За кандидатуру Дворковича проголосовали 103 делегата, за его единственного оппонента, многолетнего вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса - 78, один голос признан недействительным.
Города:
Батуми
Персоны:
Дворкович Аркадий Владимирович
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/03/111076.html
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