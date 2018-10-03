Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE)

Аркадий Дворкович стал главой Международной шахматной федерации (FIDE), победив на выборах, которые состоялись в Батуми (Грузия) в рамках конгресса организации. Ранее это пост занимал также россиянин Кирсан Илюмжинов.



