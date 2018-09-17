На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Теннис настольный
Танцевальный спорт
Скейтбординг
Гребля академическая
Регби
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Танцевальный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
17.09.2018 20:55
Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США), фото Светозар Андреев
Чемпионат мира по европейским танцам WDC среди профессионалов состоится в октябре в Москве
27 октября 2018 года в Кремле состоится чемпионат мира по европейским танцам WDC среди профессионалов. На паркет выйдут многократные серебряные призеры чемпионатов мира Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США), бронзовые призеры Андреа и Сара Гиджарелли (Великобритания), постоянные финалисты чемпионатов мира и Блэкпула, в том числе и 2018 года, Валерио Колантони и Моника Нигро (Италия), Домен Крапец и Наташа Карабай (Германия). Оценивать Чемпионат будут 11 известнейших мировых специалистов в европейской программе из 11 стран. 

В рамках чемпионата мира по европейским танцам впервые состоится чемпионат России по American Smooth. Возникнув в США как американская интерпретация классических европейских танцев, сегодня эта новая для нашей страны программа активно распространяется по всему миру. 

Также гостей этого вечера ждет также страстный и темпераментный турнир - «Кубок Кремля» среди любителей по латиноамериканским танцам.


Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/17/111063.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
17.09.2018 20:55
Чемпионат мира по европейским танцам WDC среди профессионалов состоится в октябре в Москве
10.04.2018 11:43
В Челябинске завершился Чемпионат мира по танцевальному спорту
05.02.2018 19:02
Дмитрий Жарков и Ольга Куликова стали пятикратными чемпионами России по танцевальному спорту
16.10.2017 12:25
Чемпионат мира WDC 2017 по европейским танцам среди профессионалов пройдет в Москве в конце октября
19.03.2015 12:10
Состоялись отборочные соревнования чемпионата России по народным танцами по ЦФО
05.03.2015 14:09
XII Всемирная Танцевальная Олимпиада пройдет в Москве в апреле-мае
06.05.2014 16:56
Ансамбль "Вера" завоевал бронзу чемпионата Европы по танцевальному спорту
Все новости
Сюжеты
Всемирная танцевальная Олимпиада. Москва - 2015
В мире. IX Всемирные игры 2013 в Кали, Колумбия
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
В мире. IV Всемирные игры TAFISA Спорт для всех
Чемпионат России по народным танцам - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 