Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США), фото Светозар Андреев

Чемпионат мира по европейским танцам WDC среди профессионалов состоится в октябре в Москве

27 октября 2018 года в Кремле состоится чемпионат мира по европейским танцам WDC среди профессионалов. На паркет выйдут многократные серебряные призеры чемпионатов мира Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США), бронзовые призеры Андреа и Сара Гиджарелли (Великобритания), постоянные финалисты чемпионатов мира и Блэкпула, в том числе и 2018 года, Валерио Колантони и Моника Нигро (Италия), Домен Крапец и Наташа Карабай (Германия). Оценивать Чемпионат будут 11 известнейших мировых специалистов в европейской программе из 11 стран.





В рамках чемпионата мира по европейским танцам впервые состоится чемпионат России по American Smooth. Возникнув в США как американская интерпретация классических европейских танцев, сегодня эта новая для нашей страны программа активно распространяется по всему миру.





Также гостей этого вечера ждет также страстный и темпераментный турнир - «Кубок Кремля» среди любителей по латиноамериканским танцам.



