Дмитрий Андрейкин стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил Челябинской области.
В Суперфинале Андрейкин на тай-брейке переиграл Дмитрия Яковенко, который сравнялся с ним по очкам по итогам 11 туров соревнований.
В 11-м туре Андрейкин обыграл Владимира Федосеева, а Яковенко сыграл вничью с Никитой Витюговым. В итоге Андрейкин и Яковенко набрали по 7 баллов, и для выявления победителя, согласно регламенту, гроссмейстеры провели две партии в рапиде, по итогам которых Андрейкин одержал победу со счетом 1,5-0,5.