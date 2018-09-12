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12.09.2018 17:47
Дмитрий Андрейкин завоевал золото чемпионата России по шахматам
Дмитрий Андрейкин стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил Челябинской области.

В Суперфинале Андрейкин на тай-брейке переиграл Дмитрия Яковенко, который сравнялся с ним по очкам по итогам 11 туров соревнований.

В 11-м туре Андрейкин обыграл Владимира Федосеева, а Яковенко сыграл вничью с Никитой Витюговым. В итоге Андрейкин и Яковенко набрали по 7 баллов, и для выявления победителя, согласно регламенту, гроссмейстеры провели две партии в рапиде, по итогам которых Андрейкин одержал победу со счетом 1,5-0,5.
Города:
Саткинский муниципальный район
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/12/111058.html
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