Дмитрий Андрейкин завоевал золото чемпионата России по шахматам

Дмитрий Андрейкин стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил Челябинской области.





В Суперфинале Андрейкин на тай-брейке переиграл Дмитрия Яковенко, который сравнялся с ним по очкам по итогам 11 туров соревнований.



